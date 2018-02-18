SpaceX перенесли запуск тестовых спутников для раздачи интернета по всему миру
SpaceX Илона Маска отложила запуск ракеты Falcon 9 с тестовыми спутниками для раздачи интернета на борту. Она должна была доставить их на орбиту.
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Запуск Falcon 9 в январе. Фото: SpaceX
Всего в компании хотят запустить три спутника: два для интернета (Microsat 2a и Microsat 2b) и один для радиолокационного наблюдения (испанский спутник PAZ).
Запуск отложили из-за необходимости финальных проверок обтекателя, сообщают в компании. «Груз и сама ракета в порядке. Из-за требований к миссии запуск PAZ переносится на 21 февраля», — отметили в SpaceX.
Изначально запуск Falcon 9 был назначен на 17 февраля, однако вечером в пятницу компания сообщила о переносе. Сначала планировалось запустить спутник в воскресенье, 18 числа, но сегодня утром появилась повторная информация об изменении графика. В компании задержки объясняют необходимостью перепроверки всех систем.
SpaceX намерена построить глобальную коммуникационную сеть, с помощью которой она сможет предоставить доступ в интернет в любой точке планеты. В случае успешных испытаний, SpaceX планируют закончить работы над этой сетью к 2024 году. Планируется, что она будет насчитывать 12 тысяч спутников.
Первые два спутника SpaceX планирует связать с несколькими станциями на Земле, в том числе и со штаб-квартирой Tesla, которую возглавляет Маск.
Напомним, недавно состоялся запуск Falcon Heavy, а почему все в восторге от этого, читайте здесь.
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