SpaceX перенесли запуск тестовых спутников для раздачи интернета по всему миру

Всего в компании хотят запустить три спутника: два для интернета (Microsat 2a и Microsat 2b) и один для радиолокационного наблюдения (испанский спутник PAZ).

Запуск отложили из-за необходимости финальных проверок обтекателя, сообщают в компании. «Груз и сама ракета в порядке. Из-за требований к миссии запуск PAZ переносится на 21 февраля», — отметили в SpaceX.

Изначально запуск Falcon 9 был назначен на 17 февраля, однако вечером в пятницу компания сообщила о переносе. Сначала планировалось запустить спутник в воскресенье, 18 числа, но сегодня утром появилась повторная информация об изменении графика. В компании задержки объясняют необходимостью перепроверки всех систем.

SpaceX намерена построить глобальную коммуникационную сеть, с помощью которой она сможет предоставить доступ в интернет в любой точке планеты. В случае успешных испытаний, SpaceX планируют закончить работы над этой сетью к 2024 году. Планируется, что она будет насчитывать 12 тысяч спутников.

Первые два спутника SpaceX планирует связать с несколькими станциями на Земле, в том числе и со штаб-квартирой Tesla, которую возглавляет Маск.

Напомним, недавно состоялся запуск Falcon Heavy, а почему все в восторге от этого, читайте здесь.