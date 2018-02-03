Эстетика спичечной коробки: Instagram-аккаунт с советскими этикетками

Яркий советский дизайн помог собрать из разрозненной коллекции настоящую инстаграм-подборку, которая сейчас отражает стиль того времени.

Джейн и Нил отмечают: «Каждая этикетка – это маленькое произведение искусства, и у нее есть история, которую можно рассказать. Вы можете узнать много о дизайне того времени и о том, что происходило в культуре и политике разных стран». В некоторой степени через этот аккаунт они хотят показать то, что может «уйти незамеченным и не отмеченным обществом».