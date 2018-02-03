Эстетика спичечной коробки: Instagram-аккаунт с советскими этикетками
В Инстаграм набирает популярность аккаунт @matchbloc. В нем собраны этикетки от старых спичечных коробков, которые раньше выпускались в странах Восточного блока.
Его авторы – партнер дизайн-студии Maraid Джейн Макдевитт и Нил Уиттингтон из бюро канцелярских изделий Present & Correct – рассказывают, что решили объединиться для создания аккаунта «за кружкой пива».
Основная идея @matchbloc – собрать самые лучшие этикеты от спичечных коробков стран бывшего соцлагеря. Джейн добавляет, что искать подобные этикетки в интернете она начала из-за того, что в её локальной библиотеке была книжка с подобной подборкой. Свою коллекцию она называет «смесью дизайна и серьезных тем». На многих этикетках была напечатана не только стильная картинка, но и какой-либо лозунг, начиная от призывов хранить деньги в сберкассе и заканчивая напоминаниями о необходимости мыть руки и не мусорить.
Яркий советский дизайн помог собрать из разрозненной коллекции настоящую инстаграм-подборку, которая сейчас отражает стиль того времени.
Джейн и Нил отмечают: «Каждая этикетка – это маленькое произведение искусства, и у нее есть история, которую можно рассказать. Вы можете узнать много о дизайне того времени и о том, что происходило в культуре и политике разных стран». В некоторой степени через этот аккаунт они хотят показать то, что может «уйти незамеченным и не отмеченным обществом».
Сейчас у @matchbloc уже опубликовано 150 различных этикеток от спичечных коробков, а число подписчиков аккаунта превысило 14 тысяч человек. В планах у Джейн и Нила – выпуск книги, посвященной их хобби.
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