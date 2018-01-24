«Яндекс» выяснил, что популярнее среди россиян: шаверма или шаурма

Аналитики компании «Яндекс» сравнили популярность поисковых запросов, противопоставленных по смыслу, например «пицца» или «суши», «лыжи» или «сноуборд», «шаверма» или «шаурма».

Оказалось, что шаверму (а не шаурму) ищут только в 18 % случаев и лишь на северо-западе страны. Также россияне чаще интересовались пиццей, а не суши (57%), рыбой, а не мясом (на 0,4% чаще) и свининой, а не говядиной (58 % против 42 %).

Запрос «пиво» обошел «бег» с отрывом аж в 40 %, «Торт» популярнее «диеты», а «телевизор» искали чаще «холодильника» в каждом регионе России. В исследовании учитывались слова в любом роде, числе и падеже, а также в составе словосочетаний. Ранее губернатор Георгий Полтавченко удивил петербуржцев тем, что в интервью «Российской газете», комментируя ситуацию с ларьками у станций метро, употребил слово «шаурма» вместо петербургского варианта «шаверма».