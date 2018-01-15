Видео: как бы выглядели рэп-баттлы 100 лет назад

Youtube-канал «Дореволюционный советчикъ» выложил видео версуса, который, по замыслу авторов, мог бы пройти в дореволюционной России. В нем встретились поэты под псевдонимами «Биронъ» («фаворитъ императрицы Анны Іоанновны») и «Фурункулъ» («исполненный гноя чирей»). Их словесный поединок, как пишут авторы канала, прошел «в ресторацiи». Сам же версус авторы ролика назвали на дореволюционный манер «Супротивъ Баталіей».