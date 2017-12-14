Пресс-конференция Владимира Путина в шутках и мемах
Сегодня прошла очередная пресс-конференция Владимира Путина, за 3 часа 40 минут президент ответил на 65 вопросов. Мы собрали самые смешные шутки и странные плакаты в зале. А здесь можно узнать, что интересного в этот раз сказал глава государства.
14 декабря 2017 г.
Смотрю пресс-конференцию с Путиным. До сих пор никто не спросил - сколько он зарабатывает, как относится к Оксимирону, считает ли он себя красавчиком или нет. 2 из 10. Не рекомендую.— Артём Дерягин (@DerArto) 14 декабря 2017 г.
ладно, всё.— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 14 декабря 2017 г.
они сами с мемами pic.twitter.com/r853dtNMvy
А вот эти адские плакаты, которые держат "журналисты", они их как проносят? Типа достают из сумочки кусок картона, разворачивают, разглаживают и нам "ПУТИН БАБАЙ" или "ХОЧУ НА ЛУНУ". Потом они прибивают гвоздиком ручку. Или сразу готовый приносят?— Alexey Navalny (@navalny) 14 декабря 2017 г.
да что вообще говорить о качестве российской медицины, если президенту кашель не могут вылечить столько лет(— цветочек (@svetachalova) 14 декабря 2017 г.
И мы тоже pic.twitter.com/FGPtAVO4Gc— Лентач (@oldLentach) 14 декабря 2017 г.
И да, Путин наконец-то назвал Навального по фамилии. Правда, почему-то по фамилии Саакашвили— Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) 14 декабря 2017 г.
мусор везде pic.twitter.com/TEDl6wGglN— Роман Попков (@romanpopkov1) 14 декабря 2017 г.
Дайте слово водорослям! pic.twitter.com/yIjEX0L7dO— Кристина Потупчик (@KrisPotupchik) 14 декабря 2017 г.
Женщина увидела живую Собчак pic.twitter.com/HWm8lfB4sD— La Russie parle (@Russia_calls) 14 декабря 2017 г.
14 декабря 2017 г.
Для меня лучшей иллюстрацией всех прессух Путина стал случай, произошедший в 2015 году. Тогда один мой патриотичный коллега включил прессуху, и за три часа не понял, что смотрит прошлогоднюю запись. Пока про «Вятский квас» снова не спросили.— BAS0V (@g_o_n_z_o) 14 декабря 2017 г.
Когда дали попробовать незнакомое бухло pic.twitter.com/ALK4P6MImt— Метрофан (@mitrofanbelov) 14 декабря 2017 г.
— Ладим Ладимыч, какая у вас фамилия?— RIP Новости (@riarip) 14 декабря 2017 г.
— Такая же как в девяностых. А знаете, как тяжело было в девяностых. Сейчас слава богу не так
Очень хочется пожить в той России, о которой рассказывает Путин, а не вот это всё— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 14 декабря 2017 г.
Каждый год Владимир Путин собирает журналистов, чтобы подробно не ответить на их вопросы— Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 14 декабря 2017 г.
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