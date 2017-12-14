Для меня лучшей иллюстрацией всех прессух Путина стал случай, произошедший в 2015 году. Тогда один мой патриотичный коллега включил прессуху, и за три часа не понял, что смотрит прошлогоднюю запись. Пока про «Вятский квас» снова не спросили.