Пресс-конференция Владимира Путина в шутках и мемах

Сегодня прошла очередная пресс-конференция Владимира Путина, за 3 часа 40 минут президент ответил на 65 вопросов. Мы собрали самые смешные шутки и странные плакаты в зале. А здесь можно узнать, что интересного в этот раз сказал глава государства.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также