Facebook начал блокировать ссылки на Telegraph Дурова

Соцсеть Facebook начала блокировать ссылки на записи, опубликованные на платформе Telegraph Павла Дурова. Платформа была создана в ноябре 2016 года для публикации текстов.

При попытке перейти на определенную статью по внешней ссылке Facebook выводит предупреждение от внутренней системы безопасности. По словам пользователей, это касается как новых, так и старых записей. Причины блокировки Telegraph уточняются.

Напомним, Павел Дуров ранее сообщил в интервью Bloomberg о том, что переехал в Дубай и не собирается продавать Telegram «даже за 20 млрд долларов».