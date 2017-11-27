Соцсеть «ВКонтакте» ввела функцию редактирования личных сообщений

Соцсеть «ВКонтакте» добавила функцию редактирования сообщений и приглашения в беседы по ссылкам. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба компании. 

Редактирование сообщений доступно в течение 24 часов после отправки — у обновлённых посланий появится отметка «ред.». Для изменения текста нужно нажать на иконку с карандашом в полной и мобильной (m.vk.com) версиях сайта. Пользователи Android уже могут видеть результаты изменения сообщений. Полная поддержка нововведения появится в ближайших обновлениях официальных приложений VK.

 

Более того, для того, чтобы добавить пользователя в чат, теперь необязательно иметь его  друзьях — вместо этого можно создать ссылку для приглашения. Функция доступна для создателей беседы в меню. По полученной ссылке к чату сможет присоединиться любой пользователь. Если ссылку аннулировать, приглашения перестанут работать.

Всего в групповом чате может состоять до 250 человек. Сейчас создавать такие ссылки можно в полной версии сайта и на m.vk.com, при этом вступить в беседу можно с любого устройства.


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