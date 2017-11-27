Соцсеть «ВКонтакте» ввела функцию редактирования личных сообщений

Более того, для того, чтобы добавить пользователя в чат, теперь необязательно иметь его друзьях — вместо этого можно создать ссылку для приглашения. Функция доступна для создателей беседы в меню. По полученной ссылке к чату сможет присоединиться любой пользователь. Если ссылку аннулировать, приглашения перестанут работать.

Всего в групповом чате может состоять до 250 человек. Сейчас создавать такие ссылки можно в полной версии сайта и на m.vk.com, при этом вступить в беседу можно с любого устройства.