В России вступил в силу закон о блокировке анонимайзеров

В России с 1 ноября вступил в силу закон о блокировке сервисов, программ и специализированных сайтов, которые позволяют получить доступ к запрещенным ресурсам. Соответствующие поправки в июле подписал президент России Владимир Путин. Для исполнения закона запускается федеральная государственная информационная система.

Владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов должны теперь блокировать доступ к сайтам из черного списка Роскомнадзора или, в противном случае, контролирующий орган заблокирует их самих.

Более того, ведомство будет определять провайдера, который размещает список сервисов-анонимайзеров, на основании жалоб. Провайдер в таком случае получит уведомление от Роскомнадзора о предоставлении данных владельца анонимайзера.

От анонимайзера Роскомнадзор потребует в течение 30 дней подключиться к ФГИС и запретить доступ к запрещенным ресурсам. Если требование не будет исполнено, анонимайзер заблокируют.

Ранее директор лаборатории компьютерной криминалистики ИТМО Павел Кузьмич доступно объяснил,что изменится с запретом VPN и возможно ли это технически.