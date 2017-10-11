Василий Сигарев снял рекламу для МТС с Дмитрием Маликовым про мир без интернета

В Youtube появился ролик «Ты один, ты такой» (по мотивам знаменитой песни Дмитрия Маликова), снятый при участии блогеров Юрия Хованского, Иды Галич и самого певца. Режиссером ролика стал Василий Сигарев, снявший «Волчка» и «Страну ОЗ».

Видео рассказывает про мир, где внезапно пропадает интернет. Вместо почты и Instagram люди используют старый добрый факс, а лайки печатают на принтере и вклеивают в альбом. Водители не могут разобраться в бумажных картах, а на замену «Тиндеру» приходят каталоги знакомств.

Ранее Маликов и Хованский выпустили клип на песню «Спроси у своей мамы», где рассказали о секретах идеального свидания, а в июле — рекламный ролик фестиваля VK Fest, в котором обсудили мемы.