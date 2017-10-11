Павел Дуров поздравил подписчиков с рождением «русского» Telegram. Так он прокомментировал новую версию мессенджера с поддержкой русского языка.

«Cегодня мы запускали обновление Telegram — версию 4.4 с трансляцией геопозиции в реальном времени, новым музыкальным плеером и поддержкой нескольких новых языков», — написал Дуров. Telegram обновился 10 октября. На странице «Новости Telegram» в ВКонтакте появилось сообщение с эмодзи, изображающим российский флаг. Кроме русского, обновленное приложение поддерживает также украинский, французский, индонезийский и малайский языки. Разработчики создали платформу translations.telegram.org, которая позволяет всем желающим совместно работать над переводом интерфейса Telegram на другие языки и сразу же применять изменения. Кроме того, теперь пользователи мессенджера могут транслировать свое местоположение в режиме реального времени в любой из чатов.

10 октября Павел Дуров отметил 33-летие, а соцсеть «Вконтакте» — одиннадцатилетие. В честь дня рождения Дуров опубликовал список из семи вещей,от которых он отказался много лет назад. Позже пользователи сети высмеяли его пост, назвав его «новой версией семи смертных грехов».

По материалам «ДП»