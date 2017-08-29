Разбор: что такое биткоины и почему за них вступается Павел Дуров

Что такое биткоин?

Биткоины — это валюта с приставкой «крипто». В 2008 году его изобрел некто, называющий себя Сатоши Накамото: кто этот человек или группа людей — до сих пор неизвестно. Первые пятьдесят интернет-монет выпустили в начале 2009 года, а уже через год на них можно было купить реальный товар — тогда американец Ласло Ханеч приобрел две пиццы за 10 тысяч биткойнов. По нынешнему курсу покупка обошлась в 41,5 млн долларов.

Вообще, криптовалюта — это надежно защищенные от подделки цифровые средства, исчисляемые в монетах. Их можно мгновенно перевести в любую точку мира без участия банков. История транзакций записывается цепочкой блоков — блокчейном. То есть блокчейн — это база данных, которая одновременно хранится на множестве компьютеров, соединенных по сети.

Как получить биткоин?

Биткоин можно добыть или купить. Майнить (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — значит вычислять зашифрованные блоки информации и получать за это вознаграждение от системы и сторон сделки. Чтобы этим заниматься, требуется мощное вычислительное оборудование.

Первые майнеры смогли здорово заработать: один известный в криптовалютном сообществе человек, который свою личность не афиширует, на заре существования биткоинов добыл несколько десятков тысяч монет. И верил в криптовалюту, не продавая ее. Сейчас он мультимиллионер, у которого своя построенная вокруг биткоина бизнес-империя.

Однако теперь разбогатеть на майнинге практически невозможно: сложность добычи биткоина со временем существенно возросла, так что сейчас ей занимаются исключительно в промышленных масштабах. Поэтому на данный момент проще всего купить биткоин, одна монета которого стоит около 4143 долларов по курсу на конец августа. Или приобрести сатоши — мельчайшую часть, которая составляет одну стомиллионную от биткоина.

Впрочем, сами майнеры пока настроены довольно оптимистично. CEO «Мир Труд Майнинг» Виталий Череменский отмечает, что «хотя майнинг биткоинов – это действительно сложный и ресурсоемкий процесс, который для одиночных игроков практически недоступен, в настоящее время существует ряд так называемых альткойнов (Эфир, Дэш, Лайткойн и т.д.), которые могут приносить постоянный пассивный доход, даже несмотря на рост сложности вычислений. Это прекрасный инструмент для инвестиций с окупаемостью в районе 6-9 месяцев, но, конечно, для вас это не должны быть кредитные или последние деньги».