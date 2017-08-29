Хотя несколько лет назад о биткоинах знали только специалисты IT-индустрии, сегодня чуть ли не каждый день появляются новости о цифровой валюте, попытках ее запретить, сделать узко профессиональной и даже ввести уголовную ответственность за ее использование. Когда за биткоины вступился Павел Дуров, назвав их способом «выйти из-под финансовой гегемонии США», мы решили разобраться, действительно ли за криптовалютами — будущее.
Разбор: что такое биткоины и почему за них вступается Павел Дуров
Что такое биткоин?
Биткоины — это валюта с приставкой «крипто». В 2008 году его изобрел некто, называющий себя Сатоши Накамото: кто этот человек или группа людей — до сих пор неизвестно. Первые пятьдесят интернет-монет выпустили в начале 2009 года, а уже через год на них можно было купить реальный товар — тогда американец Ласло Ханеч приобрел две пиццы за 10 тысяч биткойнов. По нынешнему курсу покупка обошлась в 41,5 млн долларов.
Вообще, криптовалюта — это надежно защищенные от подделки цифровые средства, исчисляемые в монетах. Их можно мгновенно перевести в любую точку мира без участия банков. История транзакций записывается цепочкой блоков — блокчейном. То есть блокчейн — это база данных, которая одновременно хранится на множестве компьютеров, соединенных по сети.
Как получить биткоин?
Биткоин можно добыть или купить. Майнить (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — значит вычислять зашифрованные блоки информации и получать за это вознаграждение от системы и сторон сделки. Чтобы этим заниматься, требуется мощное вычислительное оборудование.
Первые майнеры смогли здорово заработать: один известный в криптовалютном сообществе человек, который свою личность не афиширует, на заре существования биткоинов добыл несколько десятков тысяч монет. И верил в криптовалюту, не продавая ее. Сейчас он мультимиллионер, у которого своя построенная вокруг биткоина бизнес-империя.
Однако теперь разбогатеть на майнинге практически невозможно: сложность добычи биткоина со временем существенно возросла, так что сейчас ей занимаются исключительно в промышленных масштабах. Поэтому на данный момент проще всего купить биткоин, одна монета которого стоит около 4143 долларов по курсу на конец августа. Или приобрести сатоши — мельчайшую часть, которая составляет одну стомиллионную от биткоина.
Впрочем, сами майнеры пока настроены довольно оптимистично. CEO «Мир Труд Майнинг» Виталий Череменский отмечает, что «хотя майнинг биткоинов – это действительно сложный и ресурсоемкий процесс, который для одиночных игроков практически недоступен, в настоящее время существует ряд так называемых альткойнов (Эфир, Дэш, Лайткойн и т.д.), которые могут приносить постоянный пассивный доход, даже несмотря на рост сложности вычислений. Это прекрасный инструмент для инвестиций с окупаемостью в районе 6-9 месяцев, но, конечно, для вас это не должны быть кредитные или последние деньги».
-
Биткоин-майнинг
Как пользоваться биткоинами?
Чтобы зайти на рынок, пользователю надо завести специальный кошелек и купить биткоины. Вот и все – вы полноправный участник мира криптовалюты: можете оплатить покупку биткоинами, заказать пластиковую биткоин-карту или перевести средства в доллары, евро или рубли. А желающие разбогатеть могут заняться трейдингом: сыграть на бирже на постоянно меняющемся курсе криптовалюты.
Единственное, что может вас бесповоротно лишить биткоин-капитала — потеря пароля от электронного кошелька. Восстановить его невозможно, потому что кроме владельца его никто не знает. По приблизительным подсчетам, общий баланс мертвых кошельков составляет около 16 миллиардов долларов. Решением проблемы занимается, например, компания Lastwill — она может перечислить средства на резервный кошелек или передать потерянные капиталы по наследству.
По словам представителя компании Lastwill, «сервис, по сути, это умный кошелек, на который можно как начислять, так и списывать средства, но в случае, если пользователь не сможет распорядиться своими накоплениями из-за потери ключа, амнезии или смерти, то средства автоматически начислятся на кошельки родных и близких, либо резервный кошелек пользователя». Получается, что криптовалюта не зависает на счету и ей можно пользоваться дальше, а поскольку все это находится в блокчейне, сохраняется надежность и приватность.
Законны ли биткоины?
В большинстве стран развитого и развивающегося мира работа с биткоином вполне законна. Что касается нашей страны, то в 2014 году Центробанк России официально предостерег граждан от использования биткоинов, а Роскомнадзор заблокировал ряд сайтов, связанных с криптовалютой. Минфин озвучивал планы о введении уголовной ответственности за использование биткоинов, но в итоге законопроект завернули и остановились на запрете эмитирования криптовалюты на территории нашей страны — хотя виртуальную валюту и не требуется выпускать. Среди последних инициатив ведомства — отнесение биткоина с правовой точки зрения к «иному имуществу» (то есть не к валютам, а к финансовым активам), а также предложение запретить покупать их обычным людям: по мнению министерства, с биткоинами могут разобраться только квалифицированные инвесторы Московской биржи.
Хотя за биткоин вступался Герман Греф — экс-министр экономразвития и торговли, а ныне — президент «Сбербанка». Более того, он признался, что играл на биткоин-бирже. Греф также отмечал, что блокчейн, который лежит в основе работы криптовалюты — прогрессивная технология. С ним солидарны многие представители банковской сферы — блокчейн позволит существенно сократить время на выдачу кредитов, торговлю акциями и проведение других крупных сделок. Среди адвокатов биткоинов и блокчейна и Павел Дуров. В своем блоге он отметил, что не понимает «стремление российских чиновников ограничить покупку биткоинов». Ведь это первый за 70 лет «шанс для мировой финансовой системы выйти из-под гегемонии США».
Правда ли, что теперь два вида биткоинов?
1 августа этого года произошел форк (англ. fork — развилка): криптовалюта разделилась на классический биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC). Новую версию поддержали крупные майнеры, ряд обменников и разработчики кошельков.
Разработчики Bitcoin Cash решили сделать сеть быстрее, увеличив размера блока с 1 до 8 мегабайт, что позволило вместить больше транзакций. На момент запуска BCC оценивался в 350-370 долларов, а спустя месяц он стоит уже 585 долларов.
Что будет дальше?
На недавно прошедшем в Петербурге форуме Hypethon эксперты высказали мнение, что биткоин ждет долгая жизнь. Несмотря на то, что уже намайнена большая часть биткоинов и все они будут вычислены уже в 2031 году, самая популярная криптовалюта не рухнет и даже будет дорожать. По самым оптимистичным прогнозам, через несколько лет стоимость биткоина вырастет до 50 тысяч долларов. Что объясняется законом спроса и предложения.
На интерес общественности биткоин уже отреагировал резким взлетом — только за это лето его стоимость выросла почти в два раза: с 2300 до 4140 долларов. Основатель крупнейшего русскоязычного сайта о биткоинах bits.media Иван Тихонов резюмирует: «Если биткоин обесценится, должна будет появиться другая сущность, которая заменит собой его. Возможности, которые он дает, люди уже распробовали и отказываться от них не будут».
А эксперт рынка криптовалют и блокчейн-экономики, основатель журнала ForkLog Анатолий Каплан полагает, что как в конце прошлого века интернет позволил человечеству сломать границы обмена данными, так и блокчейн-экономика создаст среду, которая не требует доверия. А технология позволит делать множество операций прозрачными и быстрыми. В итоге блокчейн даст экономике возможность стать фундаментом для глобального международного технологического прорыва.
Текст: Диана Смольякова, в подготовке материала помогали сотрудники компании Cryptopay
Фото: Shutterstock
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.