Синди Шерман открыла свой Instagram — и это восторг!

Современная американская художница Синди Шерман, чьи работы в технике постановочных фотографий продаютcя на аукционах «Кристис», «Сотбис» и «Филипс» более чем за 1 миллион долларов, сделала публичным свой аккаунт в Instagram. Фотограф была активна в соцсети с октября прошлого года, но ее посты были недоступны широкой публике. На странице Шерман 590 фотографий, где, помимо типичных для соцсети фото еды и животных, есть китчевые селфи с париками, обильным мейкапом и сильно искажающими лицо фильтрами. Такие автопортреты — визитная карточка Шерман, которая в 2011 году вошла в топ рейтинга «Сто самых влиятельных персон в арт-мире». 

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