10 самых «безумных» выражений русского языка глазами иностранцев

Пользовательница ресурса Bored Panda Мишель Джоель проиллюстрировала десть самых «безумных», по мнению иностранцев, выражений из русского языка. Автором картинок стал художник Натан Джеймс. Поскольку знакомство с традиционными для России выражениями сопровождается иллюстрациями, фразы приобретают двойной смысл.

«К тому времени, как вы познакомитесь с этими фразами, мы надеемся, что вы не будете взбудоражены...Вы будете выпрыгивать из штанов!», — пишет Джоель.

Среди идиом были выбраны: «делать из мухи слона», «вешать лапшу на уши», «зуб дает», «когда рак на горе свистнет», «пускать пыль в глаза», «подковать блоху» и «выпрыгивать из штанов», и другие. 

«Русские не преувеличивают, а делают из мухи слона»

«Русские не лгут, а вешают лапшу на уши»

«В России ты не просто талантлив, ты можешь подковать блоху»

«Это никогда не случится=когда рак на горе свистнет»

«Русский человек не клянется, когда говорит правду...Он дает кому-то свой зуб»

«Русский человек не перевозбужден, он выпрыгивает из штанов»

«Русские не хвастаются ...Они пускают пыль в глаза»

 «Русский не говорит, что он в переполненном людьми месте...Он говорит, что чувствует себя как селедка в бочке»

 «Русские не перекусывают, они убивают червяка»

«Русские не говорят, что у тебя есть какая-то интересная особенность. Они говорят, что у тебя есть изюм»

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