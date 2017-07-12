10 самых «безумных» выражений русского языка глазами иностранцев

Пользовательница ресурса Bored Panda Мишель Джоель проиллюстрировала десть самых «безумных», по мнению иностранцев, выражений из русского языка. Автором картинок стал художник Натан Джеймс. Поскольку знакомство с традиционными для России выражениями сопровождается иллюстрациями, фразы приобретают двойной смысл.

«К тому времени, как вы познакомитесь с этими фразами, мы надеемся, что вы не будете взбудоражены...Вы будете выпрыгивать из штанов!», — пишет Джоель.

Среди идиом были выбраны: «делать из мухи слона», «вешать лапшу на уши», «зуб дает», «когда рак на горе свистнет», «пускать пыль в глаза», «подковать блоху» и «выпрыгивать из штанов», и другие.