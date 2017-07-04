В Интернете появилось видео танцев Матвиенко в Киргизии

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко станцевала с молодежью на берегу озера Иссык-Куль в Киргизии, сообщает во вторник, 4 июля, Sputnik Кыргызстан.

Так спикер поддержала участников культурно-образовательного форума «Дети содружества», устроивших танцевальный флешмоб. Вместе с Матвиенко во флешмобе участвовал и председатель Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Чыныбай Турсунбеков.

Валентина Матвиенко прибыла в Киргизию 3 июля на фестиваль «Дети содружества», организованный межпарламентской ассамблеей СНГ при поддержке парламента Киргизии

В Киргизии Валентина Матвиенко переговорила с Турсунбековым. Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, стороны обсудили развитие сотрудничества между Россией и Киргизией, а также взаимодействие в рамках международных парламентских организаций и интеграционных структур. Валентина Матвиенко подчеркнула, что за последние годы российско-киргизские отношения удалось вывести на уровень стратегического партнерства и союзничества. «Намерены и дальше поддерживать такой уровень и наращивать двухстороннее взаимодействие», — сказала она.

По словам спикера Совета Федерации, развитию отношений России и Киргизии способствует интенсивный политический диалог на высшем и высоком уровнях.
Валентина Матвиенко также выразила надежду, что делегация парламента Киргизии поучаствует в 137-й Ассамблее МПС, которая пройдет в Петербурге в сентябре.

По материалам «ДП».

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