В Интернете появилось видео танцев Матвиенко в Киргизии

В Киргизии Валентина Матвиенко переговорила с Турсунбековым. Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, стороны обсудили развитие сотрудничества между Россией и Киргизией, а также взаимодействие в рамках международных парламентских организаций и интеграционных структур. Валентина Матвиенко подчеркнула, что за последние годы российско-киргизские отношения удалось вывести на уровень стратегического партнерства и союзничества. «Намерены и дальше поддерживать такой уровень и наращивать двухстороннее взаимодействие», — сказала она.

По словам спикера Совета Федерации, развитию отношений России и Киргизии способствует интенсивный политический диалог на высшем и высоком уровнях.

Валентина Матвиенко также выразила надежду, что делегация парламента Киргизии поучаствует в 137-й Ассамблее МПС, которая пройдет в Петербурге в сентябре.

По материалам «ДП».