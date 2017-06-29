Опубликовано видео с новым iPhone 8

На Youtube-канале TigerMobiles выложили видео с демонстрацией нового iPhone 8. Комментаторы отмечают, что устройство, показанное в ролике, наиболее приближено к реальному прототипу смартфона. Видео опубликовал известный технологический инсайдер OnLeaks.

Судя по всему, в новом смартфоне Apple исчезнет физическая кнопка «Домой», а на задней панели появится двойная вертикальная камера. Длина устройства будет немного больше 14 сантиметров, а ширина — семи. Толщина айфона составит 7,5 миллиметра. Для сравнения: размеры iPhone 7 составляют 138,3×67,1×7,1 миллиметра.

  

В своем твиттере инсайдер также опубликовал фотографию разобранного прототипа iPhone 8.

Ранее британская компания Olixar выпустила аксессуары к еще не вышедшему iPhone — в компании анонсировали чехлы за 10,99 долларов (примерно 650 рублей). 

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