В сети появилась короткометражка о блокировке Telegram

На Youtube-канале Neversibirsk появилась короткометражка по мотивам возможной блокировки Telegram в России. Авторы ролика взяли за основу блокбастер «Безумный Макс: Дорога ярости».

Ролик получил название «Безумная Россия», а главными действующими лицами в нем стали: основатель Telegram Павел Дуров, глава Роскомнадзора Александр Жаров, советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.