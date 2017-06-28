В сети появилась короткометражка о блокировке Telegram

На Youtube-канале Neversibirsk появилась короткометражка по мотивам возможной блокировки Telegram в России. Авторы ролика взяли за основу блокбастер «Безумный Макс: Дорога ярости».

Ролик получил название «Безумная Россия», а главными действующими лицами в нем стали: основатель Telegram Павел Дуров, глава Роскомнадзора Александр Жаров, советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.

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