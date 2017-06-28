Появилась инструкция по защите компьютера от вируса Petya.A

Разработчик антивируса Symantec опубликовал в своем Twitter мини-инструкцию по защите от нового вируса-вымогателя Petya.A.

При заражении системы вирус создавал на компьютере файл «C:\windows\perfc». В связи с этим Symantec рекомендует пользователям создать такой файл самостоятельно — после этого Petya.A не сможет атаковать компьютер.

Примечательно, что создать файл можно в обычном «Блокноте», но желательно сделать его доступным только для чтения, чтобы вирус не смог внести в него изменения.