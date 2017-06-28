Появилась инструкция по защите компьютера от вируса Petya.A
Разработчик антивируса Symantec опубликовал в своем Twitter мини-инструкцию по защите от нового вируса-вымогателя Petya.A.
При заражении системы вирус создавал на компьютере файл «C:\windows\perfc». В связи с этим Symantec рекомендует пользователям создать такой файл самостоятельно — после этого Petya.A не сможет атаковать компьютер.
Примечательно, что создать файл можно в обычном «Блокноте», но желательно сделать его доступным только для чтения, чтобы вирус не смог внести в него изменения.
#Petya checks for preexisting infection by looking for its own filename,usually C:\windows\perfc.Creating this file may help as a killswitch pic.twitter.com/yh8O1v6CzB— Security Response (@threatintel) 27 июня 2017 г.
Напомним, накануне вирус Petya.A атаковал компьютеры крупных организаций по всему миру. Так, в России от него пострадали «Роснефть», «Башнефть», банк «Хоум кредит» и другие компании.
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