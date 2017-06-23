В России могут начать блокировать «зеркала» пиратских сайтов

Депутаты Государственной думы окончательно приняли законопроект об ограничении доступа к копиям (т. н. «зеркалам») сайтов в интернете, содержащих пиратский контент.

Депутаты единодушно приняли законопроект — никто не воздержался и не проголосовал против. Далее документ пойдет на рассмотрение в Совет Федерации, и, в случае одобрения, на подпись президенту. Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 октября 2017 года.

По инициативе Думы, в законодательстве появится запись «копия заблокированного сайта» — сайта, сходного до степени смешения с сайтом, доступ к которому ограничен. Блокировку смогут инициировать государственные органы или правообладатели. Обращаться в суд им не придётся. Таким образом, провайдеров обяжут прекратить доступ к пиратским сайтам (удалить из поисковой выдачи) в течение суток после получения требования от Роскомнадзора.

Нпомним, ранее Госдума поддержала законопроект о запрете обхода блокировок с помощью анонимайзеров и VPN, а в «Собака.ру» попытались разобраться к чему это приведет.