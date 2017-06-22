В Британии появились аксессуары для iPhone 8

The Daily Mail сообщил о том, что британская компания Olixar уже выпустила чехлы и защитные стекла для еще не вышедшего iPhone 8. Купить аксессуары можно будет через торговую сеть Mobile Fun, на сайте которой они уже появились.

Так например, цены на чехлы и защитные стекла для нового поколения смартфонов от Apple начинаются от 10,99 долларов (примерно 650 рублей).