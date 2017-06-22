В Британии появились аксессуары для iPhone 8

The Daily Mail сообщил о том, что британская компания Olixar уже выпустила чехлы и защитные стекла для еще не вышедшего iPhone 8. Купить аксессуары можно будет через торговую сеть Mobile Fun, на сайте которой они уже появились.

Так например, цены на чехлы и защитные стекла для нового поколения смартфонов от Apple начинаются от 10,99 долларов (примерно 650 рублей).

 

 

Компания Olixar гарантирует, что ее аксессуары подойдут новому iPhone — информацию о дизайне смартфона они получили через свои контакты «на Дальнем Востоке».

Судя по изображениям чехлов и защитных стекол Olixar, у iPhone 8 не будет рамок на дисплее и окончательно исчезнет физическая кнопка «домой».

Напомним, ранее стало известно, что в восьмом iPhone появится беспроводная зарядка.

Фото: The Daily Mail

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