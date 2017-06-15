«Я не считаю их своими»: самые яркие цитаты Путина во время «Прямой линии»







Ну, во-первых, я еще работаю, а во-вторых, хочу сказать, что это должен определить избиратель, российский народ. Я, конечно, сам когда-то определюсь и не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы. Но в конечном итоге мы не должны забывать о том, что избиратель, российский гражданин, только он может определить, кто будет возглавлять регион, конкретный район, город, область или страну»