Сегодня состоялась «Прямая линия» с Владимиром Путиным, во время которой он ответил на самые разные вопросы со всех уголков страны. Мы собрали наиболее яркие цитаты президента о передаче Исаакиевского собора, личной жизни, лжецах и многом другом.
«Я не считаю их своими»: самые яркие цитаты Путина во время «Прямой линии»
О передаче Исаакия РПЦ
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Царь-батюшка был главой церкви, и в этом смысле можно сказать, что он (собор. — Прим. ред.) отчасти и церкви принадлежал. Но он был построен как храм, он был построен как церковь, а не как музей, для отправления религиозных культов, чтобы люди там молились
О личном
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«Мои дети, несмотря на все те слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть... Что касается внуков — кто-то в детский сад уже ходит. Понимаете, в чем дело, я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, я хочу, чтобы они выросли нормальными людьми
О коррупционерах
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Я не считаю их своими
О прошлом и будущем
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Что касается будущего, то у нас такая машина времени есть. Предмет называется «история». Надо изучать историю, и тогда будет понятно, как действовать, чтобы построить будущее
О спорах вокруг фильма «Матильда»
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Господин [режиссер Алексей] Учитель — мы с ним знакомы лично. Я уважаю его как человека и настроенного патриотически, насколько я представляю его взгляды, и человека, который делает талантливые вещи. Мне бы не хотелось вступать в его спор с депутатом Госдумы [Натальей] Поклонской. Она тоже имеет право на свою точку зрения
О судьбе российской сборной на ЧМ-2018
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Будем надеяться, что ребята будут играть с полной отдачей, как настоящие бойцы и спортсмены. Чтобы они порадовали наших болельщиков хотя бы тем, что они стремятся к победе. Но, кстати, последние игры сборной показывают, что потенциал у нас все-таки есть
О преемнике
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Ну, во-первых, я еще работаю, а во-вторых, хочу сказать, что это должен определить избиратель, российский народ. Я, конечно, сам когда-то определюсь и не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы. Но в конечном итоге мы не должны забывать о том, что избиратель, российский гражданин, только он может определить, кто будет возглавлять регион, конкретный район, город, область или страну»
О санкциях
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Но, как ни странно, (в санкциях) есть и плюсы, - сказал президент. - В чем они заключаются? В том, что мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефте- и газо- долларами
О смысле «Прямой линии»
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В этом тоже есть смысл определенный - один раз в год проводить мероприятие. Где-то, где плохо что-то, шевелить, может быть, что-то сделать хорошего: и дорогу положат, где нужно, и со здравоохранением поразбираются, другие социальные вопросы порешают
О лжецах
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Я тоже человек, и меня тоже обманывают. Даже в таком случае, когда я это вижу, я не действую суетливо. Прежде чем отреагировать, я всегда сначала посмотрю, каковы мотивы, чего человек хотел... Но я этого не забуду
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