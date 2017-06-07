В России могут ликвидировать все чартерные рейсы

В России могут отменить все чартерные рейсы. Об этом ТАСС заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

По его словам, на такие крайние меры придется пойти в случае если будут регулярно продолжаться массовые задержки рейсов, как это произошло с компанией «Вим-Авиа». Завтра, 8 июня, Росавиация планирует провести совещание с несколькими авиакомпаниями.

Напомним, «Вим-Авиа» стала виновником массового сбоя чартерных рейсов. Так во вторник, 6 июня, компания отменила 13 внутренних и международных перелетов. Серьезные сбои в расписании у перевозчика возникли еще в конце мая — люди столкнулись с многочасовыми задержками рейсов в Болгарию, Турцию и другие направления.