В сети набирает популярность новая соцсеть Nimses от украинских стартаперов

В сети набирает популярность новый стартап от украинских разработчиков под названием Nimses –социальная сеть, которая с первого взгляда очень напоминает Instagram, но на деле она объединяет в себе функционал таких популярных сетей как Tinder, Twitter и даже заменяет их все. Помимо этого, главное отличие от Instagram заключается в том, что каждый лайк и пост стоят виртуальных денег (нимов). Так например, один лайк оценивается в 10-100 нимов, а за пост придется заплатить 100 нимов.

Каким образом можно получить нимы? Внутренний капитал пользователя Nimses увеличивается на ним в минуту — таким образом, по замыслу создателей, хозяин аккаунта должен решить на кого и на что он потратит драгоценное время, которое было конвертировано в виртуальную валюту.

 

 

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