На Украине объявлено о блокировке доступа к российским крупным интернет-ресурсам: поисковику «Яндекс» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассникам».

Юридически эта мера оформлена в указе президента Украины Петра Порошенко о новых санкциях против России. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

Доступ к соцсетям и всем сервисам «Яндекса» заблокирован в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Украинские провайдеры также должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru. В скором времени блокированы, кроме того, будут сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Как стало известно позднее, в обновленный список санкций Украины против России попало также и закрытое акционерное общество «Росбизнесконсалтинг» (РБК).