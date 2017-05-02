Роскомнадзор заблокировал три мессенджера

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry Messanger, Line, Imo и видеочат Vchat, следует из реестра. Сайты мессенджеров были заблокированы за отказ регистрироваться в России в качестве организаторов распространения информации.

Мессенджеры были внесены в него с пометкой Restricting, что означает блокировку всех сервисных IP-адресов и технических доменов сервисов, отмечает "Роскомсвобода". Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский подтвердил vc.ru блокировку сервисов.

"Мы совместно с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, планомерно наполняем реестр организаторов распространения информации. Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой — в полном соответствии с законом", — сказал он.

В апреле за отказ регистрироваться в реестре инфопосредников Роскомнадзора была заблокирована онлайн-рация Zello, популярная у протестующих дальнобойщиков. Сооснователь Zello Алексей Гаврилов тогда обратился к своим пользователям с просьбой поддержать компанию, отправив жалобу в РКН. Он также рекомендовал подписчикам подготовиться к "неблагоприятному варианту развития событий", установив одно из приложений для запуска VPN.

По данным Statista на январь 2017 года, сервис Vchat (WeChat) насчитывал 846 млн пользователей, Line — 217 млн, BlackBerry Messanger — 100 млн. В России по итогам 2016 года самыми популярными мессенджерами стали "ВКонтакте", WhatsApp и Viber. В российском App Store в категории "Социальные сети" Line находился на 50 строчке, а Imo.im — на 20-й.

По материалам «Делового Петербурга»