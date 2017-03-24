Врачиня и редакторица: в сети появился феминизатор слов

В сети появился сайт «Феминизатор», который создает слова женского рода, альтернативные или парные аналогичным понятиям мужского рода: например, редакторка или директорка.

Сервис создал инженер Максим Лихачёв. Он рассказал, что с помощью сайта любой желающий сможет создать феминитивы, использующие «феминистическую логику».

При том умный алгоритм на слова, не имеющие аналогов женского рода, например, «человек», отвечает, что «это слово и так прекрасно».

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Мадонна снялась в феминистской короткометражке

8 марта в Петербурге произошло жесткое противостояние полиции и феминисток

В петербургском метро к 8 марта развесили плакаты о дискриминации женщин

Феминистки провели луковую акцию за право женщин на аборт

Pussy Riot выпустили клип о силе «обладательниц вагин»

Феминистки Петербурга атаковали предвыборные щиты

Феминистка Белла Рапопорт: «У нас в стране эпидемия ВИЧ, но никто секспросветом не занимается»

В Google разработали феминистские эмодзи