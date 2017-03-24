Врачиня и редакторица: в сети появился феминизатор слов

В сети появился сайт «Феминизатор», который создает слова женского рода, альтернативные или парные аналогичным понятиям мужского рода: например, редакторка или директорка.

Сервис создал инженер Максим Лихачёв. Он рассказал, что с помощью сайта любой желающий сможет создать феминитивы, использующие «феминистическую логику».

При том умный алгоритм на слова, не имеющие аналогов женского рода, например, «человек», отвечает, что «это слово и так прекрасно».