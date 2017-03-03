Ждун, морфий и Ленин: в сети появился мультфильм о революции 1917 года

 

«Проект 1917» выпустил пятиминутный мультфильм, который подробно и наглядно рассказывает о событиях 1917 года.

В ролике речь идет о семье Николая II, расцвете культуры Серебряного века, ожиданий народа и кризисе в стране — в общем, дается исчерпывающий ответ на вопрос, почему рухнула Российская империя. О событиях столетней давности авторы видео говорят на современном языке: ожидание революции, например, олицетворяет мем Ждун.

Также о событиях 1917 года можно узнать на бесплатных лекциях — встречи «Петроград 1917-го. Исторический календарь» запустили в Фонтанном доме. Они будут проходить каждый месяц по средам до декабря 2017 года. Лекции читают историки, сотрудники музеев, архивисты и преподаватели московских и петербургских вузов.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

«ВКонтакте» откроет свое интернет-телевидение

«Вконтакте» можно будет заказать еду и купить билеты

«МакДоналдс» снял ролик-пародию про хипстерские кофейни

Собчак запустила флешмоб со стихом Шнурова о передаче Исаакия РПЦ

«Вконтакте» добавится функция вызова такси

Arzamas и Европейский университет запустили цикл аудиолекций к юбилею революции

В сети появилась «перемотанная» версия нового клипа «Ленинграда»

В сети появился сервис с валентинками для бывших