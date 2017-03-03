Ждун, морфий и Ленин: в сети появился мультфильм о революции 1917 года

«Проект 1917» выпустил пятиминутный мультфильм, который подробно и наглядно рассказывает о событиях 1917 года.

В ролике речь идет о семье Николая II, расцвете культуры Серебряного века, ожиданий народа и кризисе в стране — в общем, дается исчерпывающий ответ на вопрос, почему рухнула Российская империя. О событиях столетней давности авторы видео говорят на современном языке: ожидание революции, например, олицетворяет мем Ждун.

Также о событиях 1917 года можно узнать на бесплатных лекциях — встречи «Петроград 1917-го. Исторический календарь» запустили в Фонтанном доме. Они будут проходить каждый месяц по средам до декабря 2017 года. Лекции читают историки, сотрудники музеев, архивисты и преподаватели московских и петербургских вузов.