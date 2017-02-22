«МакДоналдс» снял ролик-пародию про хипстерские кофейни

 

Сеть заведений быстрого питания «МакДоналдс» сняла ролик-пародию про хипстерские кофейни.

В видео показано, как посетители сталкиваются со странностями новомодных заведений: им подают крошечные пирожные, наливают кофе в банки и долго подбирают специи, а в некоторых кофейнях вместо стола стоит концептуальный теннисный стол.

Ролик заканчивается идиллической в своей простоте сценой, в которой сотрудник «МакКафе» подает привычный пластиковый стакан с кофе.

Над созданием видео работало агентство Leo Burnett, которое работает со «Сбербанком», «Леруа Мерлен» и другими крупными брендами.

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