Arzamas и Европейский университет запустили цикл аудиолекций к юбилею революции

Просветительский проект Arzamas и Европейский университет запустили курс аудиолекций к 100-летнему юбилею революции.

Цикл читает профессор факультета истории Европейского университета Борис Колоницкий. В семи лекциях он рассказывает, почему Николай II остался без поддержки, как начались события февраля 1917 года, как они привели к отречению императора и так далее.

Кроме того, на сайте можно найти воспоминания очевидцев, лучшие исследования эпохи, детские рисунки и обзор главных событий 1917 года.

Добавим, что ранее на сайте Arzamas выложили курс онлайн-лекций «Самая быстрая история русского искусства XX века», которые зачитал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

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