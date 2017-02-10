Facebook запустит свое телешоу в соцсети

Компания Facebook запустит свое телешоу и будет транслировать его в социальной сети.

По информации СМИ, с помощью проекта компания хочет отобрать прибыль и аудиторию у телевидения. Известно, что Facebook уже ведет переговоры с режиссерами и кинокомпаниями, которые будут создавать видеоконтент.

Кроме того, к созданию телешоу привлекут одного из руководителей MTV Мину Лефевр — раньше она курировала сценарии всех программ на канале. Теперь она будет разрабатывать программы в штаб-квартиры Facebook Менло-Парк

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