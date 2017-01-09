AliExpress и Asos приостановили экспресс-доставку в Россию

Зарубежные интернет-магазины столкнулись с трудностями организации экспресс-доставки покупок в Россию, сообщает «Коммерсантъ». Это произошло из-за ужесточения проверок логистических операторов Федеральной таможенной службой.

В том числе, популярный китайский интернет-магазин AliExpress приостановил работу с компанией «СПСР-Экспресс», а также закрыл канал «AliExpress — доставка без забот», обслуживающий другие курьерские фирмы. Британский магазин одежды Asos тоже временно отказался от отправки товаров в Россию через Pony Express.

Сообщается, что в первую неделю января этого года отдел рисков ФТС неожиданно увеличил количество документов, необходимых для таможенного оформления посылок, и стал запрашивать у компаний номера паспортов получателей в бумажном виде. В это же время начались проверки соблюдения законодательства, которые затронули всех участников эксперимента по упрощенному таможенному оформлению заграничных заказов.

Фото: Sendit