«Вконтакте» опубликовала топ самых популярных видео в 2016 году

«Вконтакте» опубликовала топ самых популярных видео в уходящем 2016 году. На первом месте — ролик социального проекта #ЖИТЬ с Григорием Лепсом, Тимати и Полиной Гагариной и еще двумя десятками российских звезд. Песня, посвященная тем, кто находится в сложной ситуации и переживает непростые моменты жизни, набрала более 25 миллионов просмотров.

В список вошли клипы Басты и Грибов, «Песня сильной независимой женщины», а также юмористические ролики, эпизоды из телешоу и #VKLive.

В конце года все подводят итоги. Здесь мы собрали самые популярные видео на YouTube — в том числе, безумный ролик Pen Pineapple Apple Pen. А тут можно найти главные ролики Рунета: шоу «Голос», Семен Слепаков и российская версия «Ручки-Ананаса-Яблока-Ручки» от Ивана Урганта.