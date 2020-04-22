Как пишет ТАСС, согласие на ограничение качества транслируемых видео дали все основные компании — такие как Mail.ru Group, «Яндекс», Rambler Group, холдинг «Газпром-медиа», Сбербанк. «Самое неожиданное было то, что мы получили массу писем от мелких площадок, которые тоже это применили. То есть фактически массово эти требования были применены, хотя носили рекомендательный характер», — отметил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

В настоящий момент, по оценкам операторов, нагрузка на сеть находится в пределах 30-35%, но не является критичной. «В целом сети связи справляются с возросшей нагрузкой. К сожалению, не справляются сервисы. Непосредственно и по видео есть определенные сбои, и по различным сервисам онлайн-обучения», — добавил Иванов.

Напомним, ранее Евросоюз выдал рекомендации стриминговым сервисам прекратить показывать видео в высоком разрешении, чтобы предотвратить разрыв Сети под давлением беспрецедентно высокого использования из-за пандемии коронавируса. Последовали рекомендации NetflixYouTube и Nintendo. Позже YouTube также принял решение показывать видео в стандартном разрешении вместо высокого не только в странах Евросоюза, но и по всему миру.