Петербург выдержал проверку самоизоляцией: в городе уже были развиты быстрые и удобные сервисы помощи людям на карантине. Одним из таких оказался «Самокат» — петербургский онлайн-магазин продуктов с экспресс-доставкой, появившийся два года назад. В апреле 75,6% бизнеса приобрели совместно Сбербанк и Mail.Ru Group. «Собака.ru» поговорила с основателем компании, бывшим вице-президентом по инновациям Yota, топ-менеджером «Почты России» и создателем TRA Robotics Родионом Шишковым.
Родион Шишков, создатель «Самоката»: «Мы хотели доказать, что диджитализция – это не хипстерские закидоны»
Простая идея — быстрая доставка продуктов с собственных складов. Но до вас в России никто до нее не додумался.
Мало кто способен оценить потенциал идеи, пока она не реализована. Принцип «Самоката» — иметь не один гигантский распределительный центр, а множество небольших — в IT используют лет десять. Но никто не применял его на физические объекты.
А вам как пришло это в голову?
Мы поспорили с совладельцем УК «Теорема» Игорем Водопьяновым, что даже такой неповоротливый бизнес, как коммерческая недвижимость, можно диджитализировать, чтобы процессы управления базовыми функциями с телефона стали удобнее. Чтобы доказать, что это не хипстерские закидоны, мы сделали простое приложение Smart.space для арендаторов бизнес-центра с кнопками «лампочка перегорела» или «выписать пропуск». И вдруг этим начали активно пользоваться. Тогда мы подумали, а как бы это монетизировать? Тут наш оппонент оказался прав: управляющие компании отвечали что-то вроде «когда все заработает, тогда и приходите» или «дайте подумать два года».
Но ждать — не ваш метод?
Точно. Мы переделали приложение под жилые дома и дело двинулось — ЖКХ все время взаимодействуют с жильцами: собирают показания счетчиков, устраивают голосования. Основные функции мы предложили бесплатно, но встроили дополнительные платные сервисы. Так появился «Магазинчик» — быстрая доставка необходимых вещей: соли, сахара, молока. Мой партнер Вячеслав Бочаров строил сеть «Магнит» и знает про ретейл все. И как только мы поняли систему, матрицу и маркетинг, «Магазинчик» стал «Самокатом».
Вы могли бы назвать себя урбанистами? Ведь вы занимаетесь улучшением качества жизни.
Именно так мы себя и определяем. Мы разрабатываем новый тип инфраструктуры в городской среде. Он про время, про его эффективное использование. Пока мы говорим о продуктах: нажал кнопку — и в холодильнике появились яйца. Но наши амбиции — создание универсальной схемы перемещения всего физического комфортным для потребителя способом. Мы запустим этот сервис в ближайшие пару месяцев и станем самым большим каналом России для дистрибуции всего.
Чем отличается «Самокат» от доставки из магазина?
Заказывая в магазине, клиент платит двойную себестоимость: ту, которую сформировал магазин, разложив продукты в дорогом по аренде помещении, плюс доставка. Наши дарксторы созданы по другому принципу: они расположены внутри кварталов, меньшего размера, но операционисты не сталкиваются с покупателями и действуют быстрее. Чтобы доставлять за пятнадцать минут, нужно управлять буквально каждый секундой.
Я представила, как среди полок носятся люди с секундомерами.
А они и носятся. Мы все время делаем замеры, проверяем, где теряется время, а где работа максимально эффективна.
А потом на складах людей заменят роботы? Ты поэтому занимался разработками компании TRA Robotics?
В пятилетней перспективе — да, заменят. Но другого типа. Роботы, которые производит компания TRA Robotics, сложнее. Можно сказать, они обладают чем-то вроде интеллекта. А появились они в результате того, что я думал, как соединить две интересующие меня сферы — технологии и производство. Получились роботы! Когда я размышлял, к чему они могут эффективно прикладываться, вспомнил, что мой близкий друг Денис Свердлов проектирует электрические автомобили. Я предложил производить их самонастраивающимися роботами, которые выполняют не одну, а множество операций, подготовил проект и передал его Денису, оставшись в роли консультанта и акционера. В мире бизнеса невозможно передать идею. Ты должен ее реализовать: тогда у нее появляется ценность, а потом она превращается в явление.
Чем вы отличаетесь от конкурентов, которые сейчас активно выходят на рынок?
Не продуктами — ассортимент сетей в России пересекается на 95 %. Наш сервис — не просто кнопка, а комьюнити. Мы управляем приложением до уровня отношений с конкретным пользователем. Но наша главная сила в том, что мы придумываем, а не копируем, как остальные. Если нам удастся сохранить скорость, то мы выиграем, потому что у нас всегда будет следующее решение.
Есть общий знаменатель у роботов и «Самоката»?
Я бы так ответил: люблю заниматься всем, что непонятно. Я могу долго делать то, во что никто вообще не верит.
Как характер исследователя сочетается с бизнесом?
Одна из самых больших удач в моей жизни, что лет в двенадцать я оказался в компании друзей моего старшего брата Кирилла Шишкова. Для меня было настолько естественно, что все они занимались бизнесом, что другой деятельности я себе не представлял. Закончил Финэк, стал экономистом. Но самое главное, что родители и брат никогда не мешали мне идти туда, куда я хочу, и всегда поддерживали в том, что я сам для себя выбирал.
Чем занимаются родители?
В прошлом — советские инженеры, ныне пенсионеры. Мама выбрала для себя путь самопознания, учится всему: танцам, хоровому пению, истории города. Отец был предпринимателем, а сейчас обожает ходить на своей маленькой лодочке по речкам и морям. Именно так я хотел бы воспитать своих детей — их у меня трое: передать им любопытство, необходимость искать. Я верю, что у человека есть возможность найти лучшего себя. Не стать идеальным или великим, а экспериментировать и эволюционировать.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Алексей Сорпов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.