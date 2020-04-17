Родион Шишков, создатель «Самоката»: «Мы хотели доказать, что диджитализция – это не хипстерские закидоны»

Простая идея — быстрая доставка продуктов с собственных складов. Но до вас в России никто до нее не додумался.

Мало кто способен оценить потенциал идеи, пока она не реализована. Принцип «Самоката» — иметь не один гигантский распределительный центр, а множество небольших — в IT используют лет десять. Но никто не применял его на физические объекты.

А вам как пришло это в голову?

Мы поспорили с совладельцем УК «Теорема» Игорем Водопьяновым, что даже такой неповоротливый бизнес, как коммерческая недвижимость, можно диджитализировать, чтобы процессы управления базовыми функциями с телефона стали удобнее. Чтобы доказать, что это не хипстерские закидоны, мы сделали простое приложение Smart.space для арендаторов бизнес-центра с кнопками «лампочка перегорела» или «выписать пропуск». И вдруг этим начали активно пользоваться. Тогда мы подумали, а как бы это монетизировать? Тут наш оппонент оказался прав: управляющие компании отвечали что-то вроде «когда все заработает, тогда и приходите» или «дайте подумать два года».

Но ждать — не ваш метод?

Точно. Мы переделали приложение под жилые дома и дело двинулось — ЖКХ все время взаимодействуют с жильцами: собирают показания счетчиков, устраивают голосования. Основные функции мы предложили бесплатно, но встроили дополнительные платные сервисы. Так появился «Магазинчик» — быстрая доставка необходимых вещей: соли, сахара, молока. Мой партнер Вячеслав Бочаров строил сеть «Магнит» и знает про ретейл все. И как только мы поняли систему, матрицу и маркетинг, «Магазинчик» стал «Самокатом».

Вы могли бы назвать себя урбанистами? Ведь вы занимаетесь улучшением качества жизни.

Именно так мы себя и определяем. Мы разрабатываем новый тип инфраструктуры в городской среде. Он про время, про его эффективное использование. Пока мы говорим о продуктах: нажал кнопку — и в холодильнике появились яйца. Но наши амбиции — создание универсальной схемы перемещения всего физического комфортным для потребителя способом. Мы запустим этот сервис в ближайшие пару месяцев и станем самым большим каналом России для дистрибуции всего.