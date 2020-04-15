Swatch запустили виртуальные путешествия по миру

Никаких джет-лагов, необходимости таскать чемоданы, да даже подниматься с дивана не надо. Часовой бренд Swatch представляет проект #SwatchTakesMePlaces и предлагает погрузиться в 30-дневное виртуальное путешествие по всему миру! Для этого достаточно открыть Instagram.
Весь апрель команда Swatch будет показывать 30 культурных, гастрономических и музыкальных столиц мира, а еще отправит своих подписчиков в настоящий космос. Всегда хотели посетить Лас-Вегас, Венецию или Стамбул? А почему бы не все сразу? Проект #SwatchTakesMePlaces делает это возможным и позволяет присоединиться к многочисленным кулинарным, историческим, художественным и другим местным увлечениям — и все это происходит, пока вы просто #остаетесьдома.
Команда Swatch создала 30 аккаунтов, посвященных городам в разных странах. Ежедневно в каждом из них вас будет ждать новый челлендж, который позволит помечтать о любимом городе и окунуться в его атмосферу прямо у себя дома.
Так с начала апреля подписчики аккаунтов уже успели позавтракать по-римски, позаниматься йогой по-лондонски, потусоваться по-лас-вегасски и даже высадиться на Марс. За Россию отвечает Санкт-Петербург @swatchtakesmetostpetersburg, и здесь подписчики аккаунта создали портрет Исаакия своими руками, приготовили шаверму и прогулялись по крышам. Вот еще несколько аккаунтов столиц и не только: @swatchtakesmetolondon, @swatchtakesmetoberlin, @swatchtakesmetonewyork, @swatchtakesmetorome, @swatchtakesmetotokyo, @swatchtakesmetoparis.
Проект #SwatchTakesMePlaces реализован не только онлайн, но и оффлайн: бренд разработал 30 паттернов для уникальных часов Swatch X You. Каждый из них представляет взгляд Swatch на тот или иной город. Часы будут доступны для заказа на сайте до конца апреля.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.