Swatch запустили виртуальные путешествия по миру

Никаких джет-лагов, необходимости таскать чемоданы, да даже подниматься с дивана не надо. Часовой бренд Swatch представляет проект #SwatchTakesMePlaces и предлагает погрузиться в 30-дневное виртуальное путешествие по всему миру! Для этого достаточно открыть Instagram.

Весь апрель команда Swatch будет показывать 30 культурных, гастрономических и музыкальных столиц мира, а еще отправит своих подписчиков в настоящий космос. Всегда хотели посетить Лас-Вегас, Венецию или Стамбул? А почему бы не все сразу? Проект #SwatchTakesMePlaces делает это возможным и позволяет присоединиться к многочисленным кулинарным, историческим, художественным и другим местным увлечениям — и все это происходит, пока вы просто #остаетесьдома.