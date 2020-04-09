Новых эмодзи не будет! Во всем виноват коронавирус

Новая версия стандарта Юникод ― Unicode 14.0 ― переместится с марта на, предположительно, сентябрь 2021 года. Причина в том, команда не успевает сформировать новый «выпуск» эмодзи вовремя — обычно разработчикам требуется около восьми месяцев, чтобы включить смайлики в смартфоны, однако из-за пандемии COVID-19 релиз вынужденно откладывается: «У нашей команды сейчас слишком много дел, вызванных сложившимися обстоятельствами. В интересах волонтеров, что помогают Консорциуму, и других организаций, которые с нами сотрудничают, мы решили отложить выпуск Unicode 14.0».

Консорциум Юникод также продлевает срок подачи заявок на новые эмодзи — теперь свою идею можно предложить им до 1 сентября и, возможно, стать одним из соавторов смайликов. При этом запуск Unicode 13.0, который планировали на этот год, состоятся все-таки должен: в него войдут 117 новых эмодзи, на которых изображены гендерно-нейтральный Санта, кормящий отец, нерпенок и бобер. Обновление станет доступно пользователям уже этой осенью.

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