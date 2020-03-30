Telegram выпустил новое обновление 6.0. Одним из главных нововведений стала возможность группировать чаты. «Многие наши пользователи рассчитывают на Telegram в работе и учебе, особенно в последние недели. Чтобы все чаты справлялись с нагрузкой, а вы не пропустили важные сообщения, мы представляем папки для чатов именно сейчас», — говорят в Telegram.
Telegram разрешил группировать чаты, показывать статистику каналов и добавил стикеры в новом обновлении
Теперь в Telegram можно сортировать и группировать чаты, каналы и боты — для этого можно создать собственные папки или использовать настройки по умолчанию. Функция активизируется в том случае, когда список диалогов становится слишком длинным, также она доступна по специальной ссылке. В мессенджере предполагают, что новая функция будет полезна тем, кто хочет отделить рабочие и учебные чаты от семейных и развлекательных.
Теперь владельцы каналов с более чем тысячей подписчиков также могут просматривать статистику — охват постов и количество поделившихся ими пользователей. В числе других обновлений — виртуальный кубик для тех, кто играет в настольные игры, а также новые анимированные эмодзи — например, изображение вируса, мыла, таблетки или скорой помощи. «Последнее дополнение к нашей армии анимированных смайликов помогут пользователям быть смелыми и побудить друзей остаться дома в безопасности, чтобы оставаться здоровыми», — объясняют в Telegram.
Напомним, в сентябре 2019 года Telegram выпустил новое обновление мессенджера. В обновленной версии пользователи получили функцию отложенной отправки сообщений, возможность отправлять напоминания самому себе и полностью скрыть собственный номер телефона. В предыдущем обновлении Telegram разрешил получать сообщения без звукового уведомления и добавил виджет для комментариев.
Ранее в Telegram появились анимированные стикеры — они занимают меньше памяти, но при этом имеют лучшее качество, чем обычные статичные стикеры. В мессенджере также появились новые функции, которые позволили пользователям лучше защитить свой аккаунт. А еще петербуржцы рассказывают в каналах о том, что можно купить сегодня на Сенном рынке и где найти самые дешевые билеты в Мариинский театр.
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