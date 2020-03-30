Теперь владельцы каналов с более чем тысячей подписчиков также могут просматривать статистику — охват постов и количество поделившихся ими пользователей. В числе других обновлений — виртуальный кубик для тех, кто играет в настольные игры, а также новые анимированные эмодзи — например, изображение вируса, мыла, таблетки или скорой помощи. «Последнее дополнение к нашей армии анимированных смайликов помогут пользователям быть смелыми и побудить друзей остаться дома в безопасности, чтобы оставаться здоровыми», — объясняют в Telegram.

Напомним, в сентябре 2019 года Telegram выпустил новое обновление мессенджера. В обновленной версии пользователи получили функцию отложенной отправки сообщений, возможность отправлять напоминания самому себе и полностью скрыть собственный номер телефона. В предыдущем обновлении Telegram разрешил получать сообщения без звукового уведомления и добавил виджет для комментариев.

Ранее в Telegram появились анимированные стикеры — они занимают меньше памяти, но при этом имеют лучшее качество, чем обычные статичные стикеры. В мессенджере также появились новые функции, которые позволили пользователям лучше защитить свой аккаунт. А еще петербуржцы рассказывают в каналах о том, что можно купить сегодня на Сенном рынке и где найти самые дешевые билеты в Мариинский театр.