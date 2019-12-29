В публичный доступ попали данные более 28 тыс. пользователей портала «Госуслуги». Об этом сообщил «Коммерсанту» основатель сервиса по предотвращению утечек DeviceLock Ашот Оганесян. Как он пояснил, утечка возникла в результате неправильной настройки программного обеспечения на одном из серверов портала. Предположительно, речь идет о Ханто-Мансийском автономном округе.
В Сеть попали данные 28 тысяч пользователей портала госуслуг
На данный момент уязвимость закрыли. В Сети оказалась такая информация, как ФИО, даты рождения, номера СНИЛС и ИНН, телефоны, адреса электронной почты, а также информация о детях. Кроме того, на сервере были доступны токены авторизации для доступа в личные кабинеты пользователей со смартфонов.
Напомним, личные данные 60 миллионов владельцев кредитных карт «Сбербанка» попали на «черный рынок» — «свежая база крупного банка» продается на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. По словам экспертов, это самая крупная утечка на банковском секторе в России. Вскоре нашли виновного – им оказался 28-летний сотрудник.
Вскоре после этого произошла еще одна утечка. На этот раз в открытом доступе в Сети нашли базу данных клиентов «Билайна», у которых подключен домашний Интернет через данную сотовую связь. В базе содержались такие данные, как полные ФИО, адрес и телефоны клиентов.
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