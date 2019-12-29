В Сеть попали данные 28 тысяч пользователей портала госуслуг

Напомним, личные данные 60 миллионов владельцев кредитных карт «Сбербанка» попали на «черный рынок» — «свежая база крупного банка» продается на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. По словам экспертов, это самая крупная утечка на банковском секторе в России. Вскоре нашли виновного – им оказался 28-летний сотрудник.



Вскоре после этого произошла еще одна утечка. На этот раз в открытом доступе в Сети нашли базу данных клиентов «Билайна», у которых подключен домашний Интернет через данную сотовую связь. В базе содержались такие данные, как полные ФИО, адрес и телефоны клиентов.