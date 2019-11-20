После того, как стало известно об отмене 271 коммерческих маршрутов в Петербурге, горожане создали петицию с требованием сохранить транспорт с буквой «К», а УФАС выдало предупреждение, в Смольном вернулись к обсуждению транспортной реформы. Теперь власти Петербурга не исключают возможности сохранения части маршруток. Однако они продолжат курсировать на нерегулируемом тарифе и без возможности льготного проезда.
Власти планируют оставить часть маршруток в Петербурге. После реформы они продолжат курсировать на нерегулируемом тарифе
Как объясняют источники «Коммерсанта» в администрации Петербурга, сохранить часть маршруток планируют из-за рисков — не исключено, что выполнить транспортную реформу в срок не успеют. С учетом требований к закупаемым автобусам, производители и лизинговые компании могут не успеть поставить более 1,7 тысяч новых машин к 15 июня 2020 года. Кроме того, необходимо предусмотреть развитие инфраструктуры — обеспечить Петербург достаточным количеством остановок, разводных колец и выделенных полос для общественного транспорта.
Как предполагают источники в финансово-экономическом блоке правительства Петербурга, сохраненную часть «маршруток» оставят работать на нерегулируемом тарифе — перевозчик будет самостоятельно назначать цену за проезд, не руководствуясь новыми тарифами на 2020 год (с 1 января 2020 года стоимость проезда в наземном транспорте составит 50 рублей, в метро — 55 рублей, — прим. ред.). При этом компенсировать из бюджета перевозку льготных категорий граждан по таким маршрутам не будут.
Напомним, в Петербурге проходит масштабная транспортная реформа, в рамках которой уже к 2020 году почти 300 направлений перестанут существовать, 62 изменят свою трассировку, а в числе новых окажется 97 рейсов. Для функционирования обновленной маршрутной сети в городе обустроят 590 новых автобусных остановок. ГУ «Организатор перевозок» ранее представило новую маршрутную сеть общественного наземного транспорта, позже Комитет по транспорту опубликовал проект новой маршрутной сети — в городе изменятся трассы 60 маршрутов, а также будет отменен 271 коммерческий маршрут с буквой «К».
Против уже выступили власти Ленинградской области. Они не исключают возможности начать судебные разбирательства с представителями Смольного. Петербуржцы запустили петицию с требованием сохранить коммерческие маршруты. Они указывают на то, что с отменой привычных «маршруток» увеличатся сроки ожидания транспорта и длительность поездки. А УФАС выдало властям города предупреждение, вызванное повышением цен на проезд и транспортной реформой. В ведомстве обеспокоены возможным нарушением антимонопольного законодательства.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.