Как объясняют источники «Коммерсанта» в администрации Петербурга, сохранить часть маршруток планируют из-за рисков — не исключено, что выполнить транспортную реформу в срок не успеют. С учетом требований к закупаемым автобусам, производители и лизинговые компании могут не успеть поставить более 1,7 тысяч новых машин к 15 июня 2020 года. Кроме того, необходимо предусмотреть развитие инфраструктуры — обеспечить Петербург достаточным количеством остановок, разводных колец и выделенных полос для общественного транспорта.

Как предполагают источники в финансово-экономическом блоке правительства Петербурга, сохраненную часть «маршруток» оставят работать на нерегулируемом тарифе — перевозчик будет самостоятельно назначать цену за проезд, не руководствуясь новыми тарифами на 2020 год (с 1 января 2020 года стоимость проезда в наземном транспорте составит 50 рублей, в метро — 55 рублей, — прим. ред.). При этом компенсировать из бюджета перевозку льготных категорий граждан по таким маршрутам не будут.