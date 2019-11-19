«Все, что могли насыпать — насыпали. Наша позиция такова — дальнейший намыв в Невской губе приведет к уменьшению времени ее заполнения [водой при закрытой дамбе]. Нужно оценивать размеры намывов, например, намыв большого острова, составляющего 4% от площади Невской губы — это действительно серьезное уменьшение времени», — приводит ТАСС слова начальника Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерия Цепелева.

Как объяснил Цепелев, принцип работы закрытой дамбы похож на ванну, слив которой закрыт пробкой — в случае, если дамба закрыта, вода, поступившая в нее из Невы, не уходит в Финский залив. «Моделирование показало, что при высоком уровне воды в Ладожском озере [откуда поступает вода в Неву] достаточно 48 часов, чтобы уровень воды стал опасным», — сказал он. По мнению специалиста, в дальнейшем у берегов возможно создание лишь небольших намывных территорий, не способных критически повлиять на уменьшение акватории Невской губы.

Создание намывных территорий предусматривает искусственное расширение суши для ее последующей застройки. Одна из таких территорий располагается на Васильевском острове — на намыве построен порт «Морской фасад» и несколько жилых комплексов.

Напомним, в ноябре 2018 года Комитет по градостроительству и архитектуре заказал исследование, определяющее минимально допустимую площадь акватории Финского залива, при которой уровень воды в главной водной артерии города во время шторма поднимется на 190 см за 48 часов. При закрытой дамбе этот показатель — порог безопасности для города на Неве. Уже тогда специалисты Росгидромета предостерегали градостроителей от возможности наводнения в городе — вода в Неве при закрытой дамбе поднимается быстрее, чем за положенные двое суток.