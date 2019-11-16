Завтра, 17 ноября, днем в Петербурге пройдет небольшой дождь, а в Ленинградской области ожидается мокрый снег. Об этом свидетельствуют данные Северо-Западного гидрометцентра.
В воскресенье в Петербурге ожидается дождь, а в Ленобласти – мокрый снег
Согласно прогнозу, ночью в городе существенных осадков не будет, но днем синоптики обещают небольшой дождь. Ночью ветер будет дуть юго-восточный слабый, днем – южный, а вечером – юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночное время составит +1...+3, а днем столбик термометра поднимется до +8 градусов. Атмосферное давление будет слабо меняться.
На сайте МЧС Ленобласти со ссылкой на синоптиков говорится о том, что в воскресенье в некоторых районах региона ожидается дождь с мокрым снегом. Днём воздух прогреется до +8, ночью же похолодает до -1.
Напомним, главный синоптик Петербурга заявил, что зима в городе наступит не раньше третьей декады ноября. Как отметил синоптик, в Петербурге ожидается потепление.Температура воздуха повысится и пойдут дожди, а снег в скором времени растает.
В Гидрометцентре заявили, что 2019 год может стать самым теплым в истории России. Как сообщает Вильфанд, синоптики рассчитали, что лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, а именно с 1891 года. Сентябрь также отличился рекордной теплой погодой. Согласно последним расчетам, октябрь тоже оказался самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. «Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым теплым в истории», – подметил он.
Судя по всему, у 2019 года есть все шансы установить новый рекорд в России. Ранее синоптики пообещали не только теплый ноябрь (как минимум на один градус выше нормы), но и «розовую» зиму – так синоптики неформально называют погодные условия около или выше климатической нормы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.