Смольный утвердил новые тарифы проезда в общественном транспорте Петербурга. С 1 января 2020 года разовый билет на проезд в наземном транспорте составит 50 рублей, метрополитене — 55 рублей.
Теперь официально: стоимость проезда в Петербурге подорожает на 10 рублей
Таким образом общее повышение цен составит 10 рублей. Сейчас проезд в наземном общественном транспорте стоит 40 рублей, в метрополитене — 45. Для владельцев проездных билетов поездки также подорожают — с 1 января 2020 года стоимость проезда по ним увеличится на 4%.
В Смольном объясняют необходимость повышения стоимости проезда нежеланием субсидировать поездки туристов — так как именно гости Петербурга составляют значительную часть пассажиров, оплачивающих проезд наличными. По мнению властей города, прибыль от подорожавших жетонов и разовых билетов «сможет расширить парк общественного транспорта».
«Ожидается, что в следующем году Петербург посетит более 9 миллионов туристов, из которых минимум 500 тысяч — по электронной визе. По подсчетам специалистов, общественным транспортом пользуется примерно половина прибывающих в наш город гостей. На деньги, которые туристы потратят на оплату проезда в пассажирском транспорте Петербурга, город сможет расширить парк общественного транспорта», — говорят в администрации.
Последний раз увеличение стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга происходило в 2017 году. С 1 января стоимость жетона возросла с 35 до 45 рублей, а билеты на проезд в наземном транспорте — с 30 до 40 рублей. В 2018 году перевозчики также планировали поднять стоимость на 2 рубля, однако в декабре 2019 года Смольный принял решение сохранить прежние тарифы.
Напомним, в августе Смольный планировал увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга в среднем на 2-3 рубля — с 40 до 42 рублей в наземном и с 45 до 48-50 рублей в метрополитене. В начале октября плановая стоимость проезда увеличилась уже на как минимум 5 рублей и выше, а позже власти Петербурга планируют повысить стоимость проезда по «Подорожнику» на 8%. Такая необходимость обусловлена тем, что жетоны и талоны на одну поездку приобретаются в основном туристами — субсидировать их из городского бюджета «нет оснований». Позже губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил необходимость повысить стоимость проезда в общественном транспорте.
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