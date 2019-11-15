Теперь официально: стоимость проезда в Петербурге подорожает на 10 рублей

Таким образом общее повышение цен составит 10 рублей. Сейчас проезд в наземном общественном транспорте стоит 40 рублей, в метрополитене — 45. Для владельцев проездных билетов поездки также подорожают — с 1 января 2020 года стоимость проезда по ним увеличится на 4%.

В Смольном объясняют необходимость повышения стоимости проезда нежеланием субсидировать поездки туристов — так как именно гости Петербурга составляют значительную часть пассажиров, оплачивающих проезд наличными. По мнению властей города, прибыль от подорожавших жетонов и разовых билетов «сможет расширить парк общественного транспорта».

«Ожидается, что в следующем году Петербург посетит более 9 миллионов туристов, из которых минимум 500 тысяч — по электронной визе. По подсчетам специалистов, общественным транспортом пользуется примерно половина прибывающих в наш город гостей. На деньги, которые туристы потратят на оплату проезда в пассажирском транспорте Петербурга, город сможет расширить парк общественного транспорта», — говорят в администрации.