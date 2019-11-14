За годы печь в холле, которая является важной частью парадной лестницы, была сильно повреждена. Пострадала керамическая облицовка цвета водорослей — покрылась грязью, граффити и следами различных объявлений. Краеведы объединения «ГЭНГЪ» приведут в порядок печь под руководством профессионального реставратора Александры Болгаровой.

«В парадной сохранились и другие интересные детали — квартирные двери оригинального «северного» дизайна с декоративными металлическими накладками — жиковинами. Первоначально они не были окрашены в единый с дверями грустный коричневый цвет. Если жители дома не будут возражать, волонтеры очистят и несколько жиковин», — пишут краеведы.