Уже в это воскресенье, 17 ноября, краеведы объединения «ГЭНГЪ», ставшие лауреатами премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2019 года, очистят печь в стиле модерн в парадной доходного дома Греховой на Садовой улице, 129. Здание 1910 года постройки является одним из главных строений архитектора Альберта Стюнкеля, родственника и друга семьи Бенуа, при этом не имеет охранного статуса.
Краеведы объединения «ГЭНГЪ» очистят печь в стиле модерн в парадной доходного дома Греховой
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Здесь и далее фото: сообщество "Краеведческая ячейка Гэнгъ"
За годы печь в холле, которая является важной частью парадной лестницы, была сильно повреждена. Пострадала керамическая облицовка цвета водорослей — покрылась грязью, граффити и следами различных объявлений. Краеведы объединения «ГЭНГЪ» приведут в порядок печь под руководством профессионального реставратора Александры Болгаровой.
«В парадной сохранились и другие интересные детали — квартирные двери оригинального «северного» дизайна с декоративными металлическими накладками — жиковинами. Первоначально они не были окрашены в единый с дверями грустный коричневый цвет. Если жители дома не будут возражать, волонтеры очистят и несколько жиковин», — пишут краеведы.
Напомним, петербургские краеведы объединились в проект «ГЭНГЪ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.
20 мая краеведы провели работы по очистке финской печи начала 20 века в парадной дома на улице Жуковского — ее не раз обливали краской различных цветов, а несколько лет назад лишили центральных фасадных изразцов с узорами. «ГЭНГЪ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запустили проект «Пора парадных». До конца года будет проведено более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга.
31 мая краеведы под чутким руководством специалиста по восстановлению деревянных исторических конструкций закрепили деревянные панели в доме Бернштейна. Недавно участники объединения «ГЭНГЪ» выкупили из комиссионки витражи начала 20 века — их 10 лет считали пропавшими. 30 июня краеведы очистили витражи и печь в парадной доходного дома Степнова на 9-й Советской улице, 11, построенного в 1906 году. Архитектурные детали печи избавили от толстого стоя пыли, а цветные узорчатые стекла — от следов масляной краски. Редакция «Собака.ru» публикует фотоотчет проделанной работы.
Краевед объединения и ситиблогер Ксения Сидорина создала открытки с каталожными изображениями метлахской плитки. Рисунки можно встретить в парадных Петербурга! «ГЭНГЪ» и День Тома Сойера вместе с петербуржцами очистили детскую площадку «Морское дно» на Среднеохтинском проспекте — с наступлением весны они проведут масштабную реставрацию. Кроме того, краеведы законсервировали витражи «по рисункам Врубеля» дачи Прибыткова в Гатчинском районе. А глазурованную плитку в парадной дома Кончиелова, которую ранее отмыли от краски краеведы объединения «ГЭНГЪ», теперь охраняет КГИОП. А еще
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