Умка вернулся на набережную канала Грибоедова с транспарантом. Мультипликационный персонаж изображен улыбающимся и машущим лапой, тогда как за его спиной на синей ткани выведена надпись — «медведи не тонут».
Умка вернулся на Грибоедова с транспарантом. Это ответ уличного художника Loketski на работу коммунальщиков
Новый Умка стал ответом уличного художника Loketski на работу коммунальщиков. Мультипликационный персонаж, появившийся 12 ноября на просевшем участке набережной канала Грибоедова, 80, был стерт сотрудниками «Мостотреста» в день создания, а его автор обвинен в вандализме — за надругательство над объектом культурного наследия. «Интересно, успею на этот раз [посмотреть] или нет?» — интересуются подписчики уличного художника.
«Получается, что человек, который нанес надписи и Умку, изрисовал объект, охраняемый государством. Это уже считается вандализмом. Наши специалисты были вырваны из общего графика работ, чтобы очистить набережную. Нельзя поощрять такое действие на объекте культурного наследия. Рассматривается возможность привлечения того, что разрисовал, к административной ответственности», — отметили тогда в «Мостотресте».
Напомним, Умка поселился на канале Грибоедова, где просевший участок набережной укрепили мешками с пескоцементной смесью, 12 ноября. Автор изобразил его на стикере и прикрепил к граниту набережной, а надпись выполнил водорастворимой краской. В свою очередь гора из сотен мешков с пескоцементной смесью на набережной канала Грибоедова, 80 — способ удержать просевший участок гранитной облицовки до его капитального ремонта, который пройдет в 2021 году.
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