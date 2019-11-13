Депутаты одобрили установку мемориальной доски Борису Стругацкому в Петербурге

Сейчас в честь братьев Стругацких в Петербурге названа площадь в Московской районе — по инициативе депутата ЗакСа и друга писателя Бориса Вишневского. В ноябре 2017 года Вишневский также установил портрет Стругацкого на фасаде дома №4 по улице Победы, в котором писатель жил с 1964 по 2012 год. Фотография в рамке и цветы, которые возложили горожане, появились там в день пятой годовщины смерти фантаста.

Однако установку мемориальной доски пришлось отложить. Комитет по культуре отказался согласовывать ее появление до того момента, пока инициаторы не предоставят справку о том, что Стругацкий действительно вел литературную деятельность. Позже Союз писателей Петербурга извлек из архивов уникальные документы — заявление Стругацкого о приеме в Союз, а также список произведений и автобиографию, написанную его рукой — и выдал требуемое доказательство.

Борис Стругацкий — советский и российский писатель, сценарист и переводчик, создавший в соавторстве с братом Аркадием Стругацким несколько десятков произведений, ставших классикой современной научной и социальной фантастики. Однако сам Борис предпочитал говорить о произведениях как о «реалистической фантастике», где центральная роль отводится человеку и его судьбе, а иные планеты или техника будущего — не более, чем «декорации». После того, как в 1991 году умер Аркадий Стругацкий, опубликовал два самостоятельных романа.