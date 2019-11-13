Сегодня днем в гостинице «Астория» состоялась официальная презентация нового туристического логотипа Петербурга. Основой метабренда стало бирюзовое «солнце», на фоне которого шрифтовая композиция — название города и разводные мосты.
Смольный официально представил новый туристический логотип Петербурга
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Фото: Комитет по развитию туризма
Как рассказал на презентации генеральный директор SPN Communications Санкт-Петербург Андрей Баранников, компании-разработчика метабренда, создание логотипа, это 10% визуальной части и 90% — разработка документов. «Данный документ содержит в себе подробную инструкцию для тех, кто будет общаться с различными целевыми аудиториями, будь то новый инвестор, приходящий в город, или турист из России или из другой страны, будет ли это студент или житель города», — объяснил Баранников.
Логотип представляет собой круг, залитый бирюзовым цветом и обозначающий «северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом». На его фоне расположена шрифтовая композиция, которая выстраивает главную ассоциацию с Петербургом — разводными мостами. По словам создателей метабренда, его шрифт адаптивный, широкий и распространяется на любой носитель. Впоследствии логотип можно использовать на сувенирах, билбордах или в презентациях.
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В середине октября в Сеть попали эскизы предположительно утвержденного логотипа с изображением головы Петра I на сине-голубом фоне в сопровождении слогана Create the Great. Однако, как уверяют создатели итогового варианта, эти картинки «не всегда относились к тому, что на самом деле».
«Мы не занимались разработкой визуальных образов. В первую очередь мы работали над идеей. В основе метабренда Петербурга лежит идея о городе личностей. Здесь они раскрывают свой потенциал. Люди понимают ответственность, что они родились в этом городе. Наш город — это место, создающее людей. Поэтому лозунг метабренда — создавать великое», — объяснил идею логотипа директор офиса SPN Communications Санкт-Петербург Сергей Калинчук.
Напомним, в ноябре 2014 года дизайн-студия Артемия Лебедева разработала логотип Петербурга. Бренд городу молодежная коллегия выбирала с помощью прохожих на улицах — выясняла, с каким цветом, поэтом, достопримечательностью ассоциируется Петербург. В июне 2018 года стало известно, что от работы Лебедева откажутся — и Петербург получит новый туристический логотип вместо работы Студии Артемия Лебедева, в связи с чем дизайнер разрешил его свободное и бесплатное использование.
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