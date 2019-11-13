Смольный официально представил новый туристический логотип Петербурга

Как рассказал на презентации генеральный директор SPN Communications Санкт-Петербург Андрей Баранников, компании-разработчика метабренда, создание логотипа, это 10% визуальной части и 90% — разработка документов. «Данный документ содержит в себе подробную инструкцию для тех, кто будет общаться с различными целевыми аудиториями, будь то новый инвестор, приходящий в город, или турист из России или из другой страны, будет ли это студент или житель города», — объяснил Баранников.

Логотип представляет собой круг, залитый бирюзовым цветом и обозначающий «северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом». На его фоне расположена шрифтовая композиция, которая выстраивает главную ассоциацию с Петербургом — разводными мостами. По словам создателей метабренда, его шрифт адаптивный, широкий и распространяется на любой носитель. Впоследствии логотип можно использовать на сувенирах, билбордах или в презентациях.