Просевший участок набережной канала Грибоедова укрепили с помощью мешков с пескоцементной смесью. Такое «царь горы» появился в районе дома №80 и сразу привлек внимание горожан. Петербуржцы сомневаются в ненадежности метода, а в «Мостотресте» уверяют — продержится до 2021 года.
Фото дня: просевший участок набережной Грибоедова укрепили мешками с песком
Гора из сотен мешков с пескоцементной смесью на набережной канала Грибоедова, 80 — способ удержать просевший участок гранитной облицовки до его капитального ремонта, который пройдет в 2021 году. Как рассказали в «Мостотресте», данная методика не является новой. Ранее ее использовали с укреплении подводных частей набережных Петербурга, однако в этот раз пришлось применить на видимом участке — из-за движения крупных плит.
«Мы эту методику уже давно использовали в подводных частях набережных, обычно граждане не замечали этого. Гранитную набережную полностью будут разбирать, менять те деревянные сваи, которые там давным-давно сгнили. Эта набережная как была построена два с половиной века назад, так ее ни разу и не ремонтировали», — рассказали специалисты.
Согласно адресной программе ремонта, работы на просевшем участке набережной канала Грибоедова пройдут в 2021 году. До этого момента движение по нему запрещено.
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