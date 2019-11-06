Фото дня: просевший участок набережной Грибоедова укрепили мешками с песком

Гора из сотен мешков с пескоцементной смесью на набережной канала Грибоедова, 80 — способ удержать просевший участок гранитной облицовки до его капитального ремонта, который пройдет в 2021 году. Как рассказали в «Мостотресте», данная методика не является новой. Ранее ее использовали с укреплении подводных частей набережных Петербурга, однако в этот раз пришлось применить на видимом участке — из-за движения крупных плит.

«Мы эту методику уже давно использовали в подводных частях набережных, обычно граждане не замечали этого. Гранитную набережную полностью будут разбирать, менять те деревянные сваи, которые там давным-давно сгнили. Эта набережная как была построена два с половиной века назад, так ее ни разу и не ремонтировали», — рассказали специалисты.

Согласно адресной программе ремонта, работы на просевшем участке набережной канала Грибоедова пройдут в 2021 году. До этого момента движение по нему запрещено.

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