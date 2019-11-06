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Фото дня: просевший участок набережной Грибоедова укрепили мешками с песком

Просевший участок набережной канала Грибоедова укрепили с помощью мешков с пескоцементной смесью. Такое «царь горы» появился в районе дома №80 и сразу привлек внимание горожан. Петербуржцы сомневаются в ненадежности метода, а в «Мостотресте» уверяют — продержится до 2021 года.

  • 6 ноября 2019 года. Здесь и далее фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное"

  • 22 октября 2019 года 

  • 30 сентября 2019 года

Гора из сотен мешков с пескоцементной смесью на набережной канала Грибоедова, 80 — способ удержать просевший участок гранитной облицовки до его капитального ремонта, который пройдет в 2021 году. Как рассказали в «Мостотресте», данная методика не является новой. Ранее ее использовали с укреплении подводных частей набережных Петербурга, однако в этот раз пришлось применить на видимом участке — из-за движения крупных плит. 

«Мы эту методику уже давно использовали в подводных частях набережных, обычно граждане не замечали этого. Гранитную набережную полностью будут разбирать, менять те деревянные сваи, которые там давным-давно сгнили. Эта набережная как была построена два с половиной века назад, так ее ни разу и не ремонтировали», — рассказали специалисты. 

Согласно адресной программе ремонта, работы на просевшем участке набережной канала Грибоедова пройдут в 2021 году. До этого момента движение по нему запрещено.

Рассказываем о других фотографиях дня, которых точно не стоит пропустить. 11 сентября в Купчине второй раз за год зацвела яблоня, а в Кронштадте — созрел виноград. 4 октября в Ленинградской области выпал первый снег — белые хлопья опустились на еще зеленую траву и крону деревьев. Ранее в небе над Петербургом было замечено редкое природное явление — «вымеобразные» облака, а в небе над КАДом перед портом Бронка были замечены медузообразные облака. Днем 15 августа во дворе дома на Краснопутиловской улице появились сугробы снега (настоящего!). А в конце октября во Всеволожском районе заметили северное сияние

 


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Дарья Гладких,
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