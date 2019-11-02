В воскресенье в Петербурге ожидается дождливая погода

Ранее синоптики пообещали не только теплый ноябрь (как минимум на один градус выше нормы), но и «розовую» зиму – так синоптики неформально называют погодные условия около или выше климатической нормы. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что зима с каждым годом становится все короче, а летний период, соответственно, увеличивается. По его словам, климат меняется так, что промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, уменьшается.

И, если вы вдруг еще не заметили, напоминаем: уже на этой неделе улицы Петербурга начали украшать к празднованию Нового года. В этом году в городе установят 61 искусственную елку, а главная, на Дворцовой площади, вырастет на 25 метров в высоту. На проспектах, улицах и площадях города появятся более 3500 элементов оформления — световые композиции появятся на опорах освещения, тросовых конструкциях, кустарниках и деревьях, в чашах фонтанов, а также фасадах зданий.



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