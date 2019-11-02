В эту пятницу, 1 ноября, петербуржцы заметили, как доходной дом Агафонова, включенный в список выявленных объектов культурного наследия, испортили рабочие в ходе реставрации фасада здания на Петроградской стороне. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Культурное наследие дома Агафонова пострадало от рук рабочих – на фасаде здания появились восточные мотивы
«Что-то общее с рисунком ведь есть, скажите?» – спрашивают авторы поста, прикрепив фотографии, где на здании, расположенном по адресу Каменноостровском пр., 59., отчетливо прослеживаются восточные мотивы. Свидетели такой реставрации забеспокоились, что культурное наследие рискует стать очередной реставрационной неудачей. По их мнению, строители ремонтируют декор фасада на свой вкус. В комментариях подобную работу назвали бесконтрольным вандализмом.
Здание на углу Каменноостровского и Чапыгина в стиле модерн соорудили в 1908–1909 годах. Архитектором выступил Павел Мульханов, создавший не менее 80 зданий в Санкт-Петербурге, 47 из которых были построены на Петроградской стороне. Перед революцией домом владели князья Оболенские. В 2001 году КГИОП включил его в список выявленных объектов культурного наследия как дом Агафонова.
Добавим, что восстановительными работами фасада по заказу Фонда капитального ремонта Петербурга занимается подрядная организация ООО «Верона». Ремонт должны завершить к концу этого года, но на данном этапе он ещё не принят и не оплачен, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании. Кроме того, в Фонде уже ознакомились с фотографиями преображающегося декора и заявили, что проведут проверку и выдадут перечень замечаний подрядчику. «Наши инженеры уже выехали на проверку», – отметили в пресс-службе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.