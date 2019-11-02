Культурное наследие дома Агафонова пострадало от рук рабочих – на фасаде здания появились восточные мотивы

Добавим, что восстановительными работами фасада по заказу Фонда капитального ремонта Петербурга занимается подрядная организация ООО «Верона». Ремонт должны завершить к концу этого года, но на данном этапе он ещё не принят и не оплачен, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании. Кроме того, в Фонде уже ознакомились с фотографиями преображающегося декора и заявили, что проведут проверку и выдадут перечень замечаний подрядчику. «Наши инженеры уже выехали на проверку», – отметили в пресс-службе.

