В Петербурге завершается реставрация восточного фасада Казанского собора. Рабочие приступили к разборке строительных лесов — уже на следующей неделе петербуржцы смогут увидеть обновленный облик собора, восстановление которого длилось два года.
С восточного фасада Казанского собора снимают строительные леса
Поверхность пудостского камня, которым выложен фасад Казанского собора, очищена от загрязнений и биологических поражений — в том числе от плесени, грибков и мха. Удалены поздние цементные вставки. После очищения воздухом, такой метод наиболее щадящий, в целях консервации на поверхность фасада нанесена тонированная известковая защитная пленка-«накрывка».
«Был выбран образец, наиболее близкий к цвету подлинного пудостского камня, свежий срез которого был исследован на северо-восточном фасаде собора. Горожане, которые при реставрации колоннады собора в 2015 году переживали по поводу изменения привычного «закопченного» цвета собора, сейчас могут убедиться: под воздействием окружающей среды фактура камня вновь проявилась», — говорят в КГИОП.
Специалисты также отреставрировали барельеф из известняка на библейский сюжет «Вход Господень в Иерусалим» скульптора Жана-Доминика Рашетта — он располагался над апсидой собора. А вот от черных корковых образований на фасале Казанского собора, за сохранение которых в 2015 году боролись активисты, избавились — они «неминуемо приводят к разрушению туфа».
«"Жертвенный" слой известковой обмазки оберегает камень от всего спектра агрессивного воздействия окружающей среды, в том числе воспринимает сажистые загрязнения и загазованность, а при дальнейших реставрационных работах его легко можно заменять, не затрагивая поверхность камня», — объяснил главный специалист отдела технологий ремонтно-реставрационных работ КГИОП Сергей Тучинский.
Далее в рамках выделяемого финансирования предполагается продолжить реставрацию южного и западного фасадов, аттика, барабана и купола.
Напомним, ранее специалисты заявили, что реставрацию Казанского кафедрального собора в Петербурге планируется завершить до 25 ноября 2019 года. Подрядчиком выступила «Возрождение Петербурга», которая также выступила подрядчиком восстановления храма Спаса на Крови. Сумма проводимых работ составила 199,5 миллионов рублей, финансирование за период 2018-2019 годов — 60,5 миллионов рублей.
Казанский кафедральный собор является одним из крупнейших храмов Петербурга — он был построен в 1801-1811 годах по проекту архитектора Андрея Воронихина, а главной целью стало хранение чтимого списка чудотворной иконы Божией Матери Казанской. В 1813 году здесь был похоронен полководец Михаил Илларионович Кутузов и помещены ключи от взятых городов и другие военные трофеи. С 1932 года в здании собора располагался Музей истории религии и атеизма, с 1991 года стал вновь действующих храмом и сосуществовал с экспозицией музея, а в 2000 году перешел во владение Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви. Является объектом культурного наследия народов России.
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