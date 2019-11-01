С восточного фасада Казанского собора снимают строительные леса

Поверхность пудостского камня, которым выложен фасад Казанского собора, очищена от загрязнений и биологических поражений — в том числе от плесени, грибков и мха. Удалены поздние цементные вставки. После очищения воздухом, такой метод наиболее щадящий, в целях консервации на поверхность фасада нанесена тонированная известковая защитная пленка-«накрывка».

«Был выбран образец, наиболее близкий к цвету подлинного пудостского камня, свежий срез которого был исследован на северо-восточном фасаде собора. Горожане, которые при реставрации колоннады собора в 2015 году переживали по поводу изменения привычного «закопченного» цвета собора, сейчас могут убедиться: под воздействием окружающей среды фактура камня вновь проявилась», — говорят в КГИОП.