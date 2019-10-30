Квартиру Пушкина на набережной Кутузова выставили на продажу. В ней поэт написал «Капитанскую дочку» и «Медного всадника»

О продаже квартиры Пушкина на набережной Кутузова рассказал РБК риелтор Руслан Соешев, представляющий интересы собственника помещения. На торги выставлено сразу две квартиры, однокомнатная и двухкомнатная, на втором этаже — так называемом бельэтаже. Начальная стоимость исторической недвижимости 55 миллионов рублей — за эти деньги покупатель приобретет 43,4 квадратных метра, где в 1834-1836 годах находилась детская комната, и чуть более 50 «квадратов» кабинета Пушкина.

«Я провел профессиональный и творческий эксперимент и прожил в этой квартире один год, чтобы понять, что же повлияло на творчество великого русского поэта. Перед вашими глазами невероятная панорама «колыбели Петербурга». Но, самое главное, это ощущения от пространства и насыщенности картинки. Люди, птицы, машины, все военные парады, «Алые паруса» и много того, что скрыто от наших глаз. Этот вид — находка для творческих людей, а также тех, кто ищет ответы на многие вопросы. Эта квартира — произведение искусства», — рассказывает о недвижимости риелтор.

В квартире на набережной Кутузова Пушкин принимал в гостях Николая Гоголя, Василия Жуковского и Владимира Одоевского, создал целый ряд произведений — от «История Пугачевского бунта», «Песни западных славян», и «Поэмы и повести» до «Истории Петра», отрывка «Медного всадника» и «Капитанской дочки». А в течение зимы 1835-1836 годов именно в этой квартире поэт активно работал над изданием журнала «Современник». Также на набережной Кутузова в мае 1835 года родился сын Пушкина Григорий. Однако из-за плохих отношений с домоуправом в 1836 году семья поэта покинула квартиру — и обосновалась на Мойке, 12, где Пушкин скончался.